İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2025 Cuma / 16 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1736
  • EURO
    47,05
  • ALTIN
    4304.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasında
Politika

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasında

AK Parti'de gelenekselleşen Kızılcahamam kampının 32'ncisi bugün başlıyor. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ11 Temmuz 2025 Cuma 07:02 - Güncelleme:
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasında
ABONE OL

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampı başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen açılış konuşmasını yarın yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar devam edecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.

Kamp, 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla düzenlenecek.

İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti'nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

KAMPA ÖZEL APLİKASYON

Üç gün sürecek kampın önemli gündem başlıklarıyla yoğun içerikli olacağını aktaran AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bakanların branşlarına göre salonlarda katılımcılarla buluşacağını belirtti.

İnan, "Her bir konu başlığıyla ilgili Kabine üyelerimiz branşlara ayrılarak istişarelerde bulunacak. Daha rahat ve etkili soru-cevap imkanı sunacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, katılımcıların kamp sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla yeni nesil mobil uygulamanın da devreye alınacağına işaret ederek, "Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanımızın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkânlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak" diye konuştu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriğinin, hem açılışta hem de kapanışta katılımcılara sunulacağını bildiren İnan, içeriklerin kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacağını sözlerine ekledi.

Beştepe'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Çelik: Süreç Türkiye'nin kontrolünde

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.