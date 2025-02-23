AK Parti'nin yeni 'A Takımı' netleşti! Ömer Çelik tam listeyi açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Partili Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün bu süreçte desteğini gördüğümüz teşkilatlarımıza, her bir kardeşimize buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorumhttps://t.co/QleYL1ogJc pic.twitter.com/d4bf1DmDL0 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 23, 2025

Cumhurbaşkanımızın özellikle bugün yaptığı konuşmada insanlık ittifakı konusunda verdiği mesajlar son derece stratejiktir. Yapısal reformlar, Türk siyasetini devlet hayatımızı daha ileri taşıyacaktır. MKYK toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Bütün bu süreç boyunca emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti ve Cumhur İttifakı önümüzdeki dönemde bölgemizin ve ülkemizin karşılaşacağı meselelerde bu büyük iradeyi ortaya koyarken gücünü milletimizden almaktadırhttps://t.co/QleYL1ogJc pic.twitter.com/1tH5J1OCMC — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 23, 2025

Büyük bir irade ortaya koydular. Ortaya çıkan tablo bir kez daha gösterdi ki AK Parti, en büyük gücünü milletimizden almaktadır. Cumhurbaşkanımızın illeri sırada bütün yolları salonları dolduran vatandaşlarımızı şükranlarımızı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın gücünü de gittiğimiz her yerde gördük Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ÖMER ÇELİK AK PARTİ MYK LİSTESİNİ AÇIKLADI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi.

Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu.

Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.

Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

MYK'DE 9 YENİ İSİM YER ALDI

AK Parti MYK'de 9 yeni isim yer aldı.

Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.