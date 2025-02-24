AK Parti'nin yeni A takımında 9 yeni isim

AK Parti'yi 2028'e taşıyacak yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu.

İl ve ilçe kongreleriyle büyük bir değişime giden AK Parti'de, 8. Olağan Büyük Kongre'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri belirlendi. AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'da 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nın yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

MKYK'YA YENİ DAHİL OLANLAR

MKYK'ya yeni giren isimler şöyle: "Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar."

MYK'DA 9 YENİ İSİM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı. MYK'da Efkan Ala ve Mustafa Elitaş Genel Başkan Vekilleri olarak yeniden görev aldı.

ÜNLÜ İSİMLER MKYK LİSTESİNDE

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Özbudun da AK Parti MKYK'nın yeni üyeleri oldu.

Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de MKYK'da yer aldı.

Öte yandan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK'de yer buldu.

Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuki İşleri: Hayati Yazıcı

Teşkilat: Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya: Muhammed Faruk Acar

Dış İlişkiler: Zafer Sırakaya

Türk Devletleri ile İlişkiler: Kürşad Zorlu

Sosyal Politikalar: Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimler: Mustafa Demir

Ekonomi İşleri: Nihat Zeybekçi

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Belgin Uygur

İnsan Hakları: Hasan Basri Yalçın

Mali İşler: Ahmet Baha Öğütken

Çevre ve Şehircilik: Sevilay Tuncel

Ar-Ge: Mustafa Şen

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Ömer İleri

Kültür ve Sanat Politikaları: Hüseyin Yayman

Sağlık Politikaları: Halit Yerebakan

Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan

75 KİŞİLİK MKYK LİSTESİ

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asil üyeler şu isimlerden oluştu: Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyyüp Kadir İnan, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybekci, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar ve Ziya Serdar Kılıç.

MDK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Merkez Disiplin Kurulu (MDK) asil üyeleri, Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammed Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda ve Zeynep Gül Yılmaz oldu. Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil üyeleri Ahmet Gül, Hüseyin Bürge ve Suat Pamukçu olarak belirlendi. Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üyeleri Hüseyin Özbakır, İffet Polat, Serap Yaşar, İsmail Cenk Dilberoğlu ile Sabahattin Karakelle'den oluştu.

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