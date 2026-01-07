Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden üç milletvekili AK Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 275'e yükseldi.

CHP'nin sandalye sayısı 138'e gerilerken, MHP'nin sandalye sayısı 47'de kaldı.

ERDOĞAN: KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugün partiye yeni katılımlar olacağını açıkladı.

"AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 11 milyon 543 bin 301 güncel üye sayısıyla bu alanda zirvede olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti'ye yeni katılan milletvekillerini açıkladı.

"Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima açık olacaktır." diye konuştu.

"ÖMER ÇELİK: DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZA HOŞ GELDİNİZ DİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından bugünkü Meclis grup toplantımızda rozetleri takılarak AK Parti'mize katılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'yu tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz."