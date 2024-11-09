Akar: Türkler ile Kürtlerin kardeşliği konusunda hiçbir tereddüdümüz yok

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezinin Kayseri Şubesi ile düzenlediği "Şehit Yakınları ve Gaziler Türkiye Çalıştayı" Kayseri'de bir otelde başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Akar, TSK'nin yaptığı faaliyetlerin tek hedefinin teröristler olduğunu, bazı fitne odaklarının bunu saptırarak sanki Kürt ya da Alevi vatandaşlara karşı birtakım faaliyetler yapılıyor fikrini yaymaya çalıştığını belirterek, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi.

Teröristlere karşı mücadelede bile çok medeni davranıldığını ifade eden Akar, "Diyoruz ki 'Eğer silahınızı bırakır, adalete teslim olursanız adalet gereğini yapacak.' Dolayısıyla onlara da silah çekmiyoruz, onları da alıp getirip ilgili makamlara teslim ediyoruz. Bizim Türkler ile Kürtlerin kardeşliği konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Biz Çanakkale'yi beraber yaptık, Milli Mücadele'yi beraber yaptık, 15 Temmuz hain darbe girişimine beraber karşı durduk." diye konuştu.

Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sınır dışı operasyonlara devam ettiğini belirten Akar, "Eğer biz oralara gitmeseydik şu anda çok daha büyük belalarla uğraşılacaktık. Bu bir mecburiyet, bizim beka meselemiz, güvenlik meselemiz." dedi.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma değinen Akar, bunun bir savaş değil, etnik temizlik, soykırım olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Akar, şöyle konuştu:

"Buradaki gelişmeler hiçbir zaman sınırlanamaz, garantisi verilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bu bir tehdit olabilir.' dediğinde koro halinde 'Ne oluyor?' dediler. Bir risk var, bir tehdit var. İsrail'in sahip olduğu bir silah, araç, gereç, mühimmat var, bir ordusu var. Bunlar herhangi bir şekilde etki edebilirler mi? Edebilirler. Peki böyle bir maksat ve niyetleri var mı? Maksatlarını bilmiyorsak bu bir risktir. Şimdi belli oldu ki bunlar yayılıyor, açılıyorlar. Bu nedenle bizim de Türkiye olarak dikkatli olmamız lazım. Bütün dünya devletlerinin de Birleşmiş Milletler başta olmak üzere sözleri ne kadar geçiyorsa bu da tartışmalı, bu terörist İsrail'in durması, ateşkesin sağlanması için çalışması lazım. Çünkü bu başladıktan sonra nerede duracağı belli değil. Nereye kadar yayılacağı belli değil, kimlere zarar vereceği belli değil. Bundan kurtulmak lazım, bunu durdurmak lazım."

Akar, Türk askerinin, polisinin doğuştan kahraman ve fedakar olduğunu, şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa borçlarının ödenemeyeceğini dile getirdi.

Şehit yakınları ve gazilerle ilgili sorunları çözmek için yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Akar, "İnşallah önümüzdeki günlerde bunları daha teferruatlı açıklayacağız." dedi.

Eğitimin önemine değinen Akar, 4 yaşından başlayarak 12 yaşına kadar çocukların vatan, millet, bayrak, milli ve manevi değerler konusunda donatılmasının önemli olduğunu kaydetti.

- TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI GENEL BAŞKANI LOKMAN AYLAR

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da 60 ildeki temsilcilikleri vasıtasıyla gazi ve şehit aileleriyle yakından ilgilendiklerini, sürekli iletişim ve organizasyon halinde olduklarını söyledi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit yakınlarının sıkıntı yaşadıklarına dair haberler aldıklarını aktaran Aylar, "Özellikle güneydoğudaki belediyelerde çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. İşten atılan gazilerimiz, şehit yakınlarımız oldu. Elhamdülillah, bunu devletimiz çözdü. Bundan sonra inşallah daha güzel olacak." dedi.

Gaziler ve şehit yakınları olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ifade eden Aylar, şöyle konuştu:

"Hiç kimse ülke sınırlarımız içinde 'Kürdistan' diye hayali bir devlet, mukaddes Türk bayrağı dışında bir paçavra bayraktan bahsedemez. Bu hayali kuranlar şimdiye dek bu toprakların altında kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Bizim vatan ve bayrak sevdalısı Kürt kardeşimizle kavgamız, savaşımız asla yoktur, olmamıştır. Biz onlarla et ile tırnaktan öte canız. Teröre destek olup onca terör faaliyetlerinin içinde olan bazı belediyelere kayyum atanması demokrasiye müdahale olmadığı gibi tam tersine demokrasiye müdahale etmek isteyen eli kanlı terör örgütlerine ve destekçilerine bir müdahaledir. Esenyurt'ta ve çeşitli yerlerde büyük bir cüretle 'Kürdistan'dan defolun.' diye slogan atan tüm hainlere tek cevabımız şudur, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş topraklarımıza Kürdistan diye bir hayal bile ihanettir. Bu ihanetin bedeli dün sarı torbalar olduğu gibi bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Vakfın Kayseri Şube Başkanı Sami Doğan da yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından programı izleyen basın mensuplarına plaket takdim edildi.

Çalıştay yarın sona erecek.