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Politika

Akar'dan Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'ın iddialarına sert tepki

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 12:50 - Güncelleme:
Akar'dan Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'ın iddialarına sert tepki
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanlayarak sert açıklamalarda bulundu. Akar, söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hulusi Akar, "Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Akar, mesnetsiz iddiaların hukuki zeminde karşılık bulacağını belirterek, "Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Hulusi Akar, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, hem Mengü hem de Özdağ hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kaydetti. Açıklamasında, basın mensuplarının sorumluluklarını hatırlatarak, kamuoyunu yanıltan bu tür paylaşımların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

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