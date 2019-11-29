Akdeniz'de oyunu bozduk

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumak için Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın AB’yi de arkasına alarak Türkiye’yi Sevilla Haritası ile Akdeniz’de dar bir alana sıkıştırmaya yönelik siyasi oyunları bozularak adeta çöpe atıldı. Libya ve Türkiye arasında sınırlandırılan deniz yetki alanı şeridi, Yunanistan -GKRY-Mısır arasında bir kalkan şeklinde yer aldı. Anlaşma Yunanistan basınında “Libya hükümeti ile Türklerin imzaladığı anlaşma Önümüzdeki sürede Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölgesini belirlemesini ciddi bir sıkıntıya soktu” diye değerlendirildi.

10 BAŞLIKTA KAZANIMLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM nezdinde tek meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile önceki gün “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzaladı. Erdoğan’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz hak ve menfaatlerinin korunması ve oynanan oyunların bozulması için verdiği talimat ile teknik çalışmalar başlatılmıştı. Erdoğan’ın talimatı üzerine meşru Libya hükümeti ile irtibat geçilerek, “Libya Kara ve Deniz Hudut Komitesi” oluşturuldu. Komite, 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde teknik çalışmaları yaptı. Deniz hukuku uzmanları, Libya ile imzalanan anlaşmanın kazanımlarını 10 başlıkta özetledi. Türkiye’nin kazanımları özetle şöyle sıralandı:

• Türkiye ile Libya arasında sınırlandırılan deniz yetki alanı şeridi, Yunanistan-GKRY-Mısır arasında bir kalkan şeklinde yer aldı.

• GKRY ile Yunanistan ikilisinin savunduğu, AB tarafından desteklenen ve Sevr niteliğindeki Sevilla Haritası ile Türkiye’yi 41 bin km2’lik bir deniz alanına hapsetmek gayesi ile yapılan hesaplar bozulmuş ve çöpe atılmıştır. AB, Yunanistan ve GKRY’nin oyunu bozulmuştur.

• Anlaşma ile Yunanistan; ne GKRY ne de Mısır ile MEB sınırlandırma anlaşması yapabilecek. Böylece Türkiye hem bölgede durum üstünlüğü elde etmiş hem de enerji jeopolitiğine doğrudan etki ederek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında kritik kazanımlar elde etti.

İLK SINIRLANDIRMA ANLAŞMASI İMZALANDI

• Türkiye ilk defa kıyıdaş bir devletle deniz yetki sınırlandırma anlaşması imzaladı.

• Müktesep hak sağlandı

• Siyasi üstünlük ele geçirildi

• Türkiye’nin deniz yetki alanlarının batı sınırı, uluslararası hukuka uygun bir şekilde belirlendi.

• Libya, Yunanistan ile yapacağı anlaşmaya nazaran daha fazla deniz yetki alanına sahip oldu.

LİBYA İLE KOMŞULUK TESCİLLENDİ

• Libya ile Akdeniz’deki komşuluğumuz tescillenmiş oldu.

• Anlaşma, Girit Adası’nın doğusundaki Türkiye’nin haklarını da garanti altına almak için yeni bir adım oldu.

ANKARA DENGELERİ HAVAYA UÇURDU