18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,763
  • 6,3499
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Akdeniz'de oyunu bozduk

Türkiye Doğu Akdeniz’de Libya ile imzaladığı deniz sınırı anlaşması ile tarihi bir adım attı. Bölgedeki hak ve menfaatlerimizi teminat altına alan mutabakat Avrupa’nın karasularımızdaki sömürge oyununa da ‘dur’ dedi.

  • ANKARA STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumak için Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın AB’yi de arkasına alarak Türkiye’yi Sevilla Haritası ile Akdeniz’de dar bir alana sıkıştırmaya yönelik siyasi oyunları bozularak adeta çöpe atıldı. Libya ve Türkiye arasında sınırlandırılan deniz yetki alanı şeridi, Yunanistan -GKRY-Mısır arasında bir kalkan şeklinde yer aldı. Anlaşma Yunanistan basınında “Libya hükümeti ile Türklerin imzaladığı anlaşma Önümüzdeki sürede Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölgesini belirlemesini ciddi bir sıkıntıya soktu” diye değerlendirildi.

10 BAŞLIKTA KAZANIMLAR 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM nezdinde tek meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile önceki gün “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzaladı. Erdoğan’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz hak ve menfaatlerinin korunması ve oynanan oyunların bozulması için verdiği talimat ile teknik çalışmalar başlatılmıştı. Erdoğan’ın talimatı üzerine meşru Libya hükümeti ile irtibat geçilerek, “Libya Kara ve Deniz Hudut Komitesi” oluşturuldu. Komite, 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde teknik çalışmaları yaptı. Deniz hukuku uzmanları, Libya ile imzalanan anlaşmanın kazanımlarını 10 başlıkta özetledi. Türkiye’nin kazanımları özetle şöyle sıralandı:

• Türkiye ile Libya arasında sınırlandırılan deniz yetki alanı şeridi, Yunanistan-GKRY-Mısır arasında bir kalkan şeklinde yer aldı. 

• GKRY ile Yunanistan ikilisinin savunduğu, AB tarafından desteklenen ve Sevr niteliğindeki Sevilla Haritası ile Türkiye’yi 41 bin km2’lik bir deniz alanına hapsetmek gayesi ile yapılan hesaplar bozulmuş ve çöpe atılmıştır. AB, Yunanistan ve GKRY’nin oyunu bozulmuştur. 

• Anlaşma ile Yunanistan; ne GKRY ne de Mısır ile MEB sınırlandırma anlaşması yapabilecek. Böylece Türkiye hem bölgede durum üstünlüğü elde etmiş hem de enerji jeopolitiğine doğrudan etki ederek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında kritik kazanımlar elde etti. 

İLK SINIRLANDIRMA ANLAŞMASI İMZALANDI

• Türkiye ilk defa kıyıdaş bir devletle deniz yetki sınırlandırma anlaşması imzaladı. 

• Müktesep hak sağlandı

• Siyasi üstünlük ele geçirildi

• Türkiye’nin deniz yetki alanlarının batı sınırı, uluslararası hukuka uygun bir şekilde belirlendi. 

• Libya, Yunanistan ile yapacağı anlaşmaya nazaran daha fazla deniz yetki alanına sahip oldu. 

LİBYA İLE KOMŞULUK TESCİLLENDİ

• Libya ile Akdeniz’deki komşuluğumuz tescillenmiş oldu. 

• Anlaşma, Girit Adası’nın doğusundaki Türkiye’nin haklarını da garanti altına almak için yeni bir adım oldu.

ANKARA DENGELERİ HAVAYA UÇURDU

Anlaşma Yunanistan basınında geniş yer buldu. Bazı medya kuruluşlarında yer alan yorum ve haberler şöyle: 

DefencepoInt.gr adlı site: bu hareket Doğu Akdeniz’de yeni gelişmeleri de beraberinde getirecektir. 

Ethnos gazetesi: Erdoğan ile Es Sarjaj arasında yapılan görüşmede iki ülkenin deniz yetki alanlarını sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Zaten görüşmenin ana konusu da Doğu Akdeniz’deki gelişmelerdi. 

Pronews internet sitesi: Libya hükümeti ile Türklerin imzaladığı anlaşma Önümüzdeki sürede Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölgesini belirlemesini ciddi bir sıkıntıya soktu. Ankara Böylece Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölgesi konusunda önemli bir engel ortaya koydu. 

Pentapostagma adlı site: Krize doğru yüksek adımlarla ilerliyoruz... Ankara bölgedeki dengeleri havaya uçurabilecek bir hamle yaptı, ve Girit batısına kadar uzanan bir bölgede dahil olmak üzere Libyalılar ile anlaştı.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak...

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

Başakşehir evinde yara aldı

Başakşehir evinde yara aldı

Beşiktaş'ın üç puan inadı

Beşiktaş'ın üç puan inadı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

İngiltere'de tahtın sahibi değişiyor: Tarih belli oldu

İngiltere'de tahtın sahibi değişiyor: Tarih belli oldu

Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' bereketi

Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' bereketi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA