ABD'nin Orta Doğu ve Kafkasya politikalarının belirlenmesinde güçlü etkisi bulunan düşünce kuruluşu The Newsline Institute for Strategy and Policy'nin internet sitesinden yayınlanan bir yazıda Türkiye ve Ermenistan'ın bir süredir güçlü ve somut yakınlaşma çabaları sarf ettikleri anlatıldı. Bu çabaların başarıya ulaşması durumunda en büyük kazananın Türkiye olacağı da vurgulandı.

'Gölge CIA' olarak adlandırılan Stratfor'un eski Kafkasya bölge analizcisi Profesör Emil Avdaliani'nin kaleme aldığı yazıda hem Ermenistan hem de Türkiye'deki yetkililerin faaliyetlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacı taşıdığına vurgu yapıldı. Yazıda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ön koşul aramadan Türkiye ile uzlaşma çağrısında bulunduğu, Türk yetkililerin de benzer açıklamaları ifade ettiği vurgulanarak Ermenistan'ın ayrıca 5 yıllık faaliyet planına Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesini de eklediği vurgulandı.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ KARAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesinin ardından Türkiye'nin desteğini almış Azerbaycan'a rakip olamayacağını anladığının ifade edildiği yazıda "Kafkasya'nın güneyindeki demiryolu hattı projesi ilerliyor. Ermenistan Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanacak projeye açık olduğunu ifade ederken Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ise tüm Güney Kafkasya'yı etkileyerek oyun değiştirici olur" ifadesi kullanıldı. Bu ilerlemelerin bölgede Rusya ve İran'ın ekonomik çıkarlarını ve etkilerini zedeleyeceği de vurgulandı.

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Türkiye ve Azerbaycan ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Ermenistan ile Türkiye arasındaki uzlaşmanın mümkün olup olmadığı sorulan Sarkisyan, asırlardır karşılıklı cephelerde bulunan Fransa ile Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı tarafta olabildiğini ve Türkiye ile Ermenistan'ın birbirlerinin kültürlerine, tarihleri ne hoşgörüyle yaklaşmaları gerektiğini ifade etti. "Bazı görüşlerimi gizlemiyorum. Evet, Ermenistan'ın dünyadaki herkesle iyi ilişkileri olmalı" diyen Sarkisyan şöyle devam etti: "Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor.