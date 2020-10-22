Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 9 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 17 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de dün, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.