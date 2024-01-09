Akşener, CHP'den kurtulduğuna seviniyor: İyi ki bu kararı almışız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa temasları kapsamında partisinin Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Akşener, yerel seçimlere yönelik aldıkları tek girme kararının arkasında olduklarını ve iyi ki de bu kararı aldıklarının altını çizdi.

'EPEYCE BİR HAKSIZLIĞA VE İFTİRAYA UĞRADIK,2



Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Sonra ortaya tuhaf bir iş çıktı. Biz simbiyotik bir ilişkiyi hep reddettik, et tırnak ilişkisini hep reddettik. Bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok, herkes gider arzu ettiği siyasi parti bünyesinde çalışır, bize ne gerek var? Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye'yi farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik." ifadelerini kullandı.