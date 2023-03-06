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Politika

Akşener masa toplantısı için kararını verdi! Karşı hamle de geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masa toplantısına katılmayacak.' dedi. Öte yandan 5'li masanın adayının açıklanması beklenen günde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek.

6 Mart 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Akşener masa toplantısı için kararını verdi! Karşı hamle de geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert açıklamalarla 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. 5'li koalisyonun adayını açıklayacağı saatlerde İYİ Parti de kameraların ilgisini kendisine çekme kararı aldı.

İKİ TARAFTA DA SICAK SAATLER

İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖNCE İYİ PARTİ KONUŞACAK

Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor. Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da saat 14:45 basın toplantısı düzenleyecek.

İYİ Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun, bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

AĞIRALİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu.

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