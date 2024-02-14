İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7538
  • EURO
    32,9536
  • ALTIN
    1967.39
  • BIST100
    8984.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Neye uğradığını şaşırdı! İYİ Partililer Akşener'in gözü önünde birbirine girdi
Politika

Neye uğradığını şaşırdı! İYİ Partililer Akşener'in gözü önünde birbirine girdi

Meral Akşener'in de katıldığı İYİ Parti'nin Ankara ilçe aday tanıtım toplantısında ortalık bir anda savaş alanına döndü. Partili bir grup, Sevin Çağlayan'ın Yenimahalle'den aday gösterilmesini 'Teşkilat istemiyor' sloganlarıyla protesto etti. Yaşananlar karşısında şaşkına dönenen Akşener, 'Burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir' dedi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Neye uğradığını şaşırdı! İYİ Partililer Akşener'in gözü önünde birbirine girdi
ABONE OL

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için yapılan çalışmalarda siyasi partiler aday tanıtım toplantılarını aralıksız sürdürüyor.

İYİ Parti de bugün yapılan toplantıda Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

'TEŞKİLAT İSTEMİYOR' SLOGANLARI ATTILAR

Toplantıya katılan bir grup İYİ Partili, Sevin Çağlayan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesine tepki gösterdi.

'Teşkilat istemiyor' sloganları atan gruba, güvenlik ekibi müdahale ettiği esnada arbede yaşandı.

AKŞENER: AN İTİBARIYLA HEPSİ BİTMİŞTİR

Yaşanan kavganın ardından sinirlenen Akşener, açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Sevin rekor kıracak, ondan eminim. Ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akşener'in yaşanan kavganın ardından öfkeli bir şekilde salondan ayrıldığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.