Neye uğradığını şaşırdı! İYİ Partililer Akşener'in gözü önünde birbirine girdi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için yapılan çalışmalarda siyasi partiler aday tanıtım toplantılarını aralıksız sürdürüyor.

İYİ Parti de bugün yapılan toplantıda Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

'TEŞKİLAT İSTEMİYOR' SLOGANLARI ATTILAR



Toplantıya katılan bir grup İYİ Partili, Sevin Çağlayan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesine tepki gösterdi.

'Teşkilat istemiyor' sloganları atan gruba, güvenlik ekibi müdahale ettiği esnada arbede yaşandı.

AKŞENER: AN İTİBARIYLA HEPSİ BİTMİŞTİR



Yaşanan kavganın ardından sinirlenen Akşener, açıklamalarda bulundu.



Akşener, "Sevin rekor kıracak, ondan eminim. Ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Akşener'in yaşanan kavganın ardından öfkeli bir şekilde salondan ayrıldığı belirtildi.