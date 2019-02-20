Akşener ‘öz yönetim’ isteyen HDP’liyi savundu

İP Genel Başkanı Meral Akşener’in bir televizyon programında, belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştirerek, “Batman Belediye Başkanı hendek kazdırmayan tek belediye başkanıydı. İlk kayyum atanan o oldu” diyerek sahip çıktığı Özdemir, terör örgütü PKK’nın kentte sözde özyönetim ilan ettiği açıklamaya katılarak destek oldu. Özdemir, bu eylemi nedeniyle hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında İçişleri Bakanlığının onayı ile 14 Ekim 2015’te görevinden uzaklaştırılmıştı. Akşener’in sözleri, CHP-İP’in HDP’ye olan ‘sevgileri’nin boyutunu da ortaya çıkarmış oldu.

‘ÖZ YÖNETİM’ DESTEĞİ

Teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Sabri Özdemir, 15 Ağustos 2015 tarihinde Bağlar Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde sözde özyönetim ilan edilen basın açıklamasına katılarak “Batman belediye çalışanları adına mahalle meclisimizin almış olduğu meşru kararında yanlarında bulunduğumuzu belirtmek istiyoruz. Halkın almış olduğu kararı sonuna kadar destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz” dedi.

AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

Akşener’in övdüğü HDP’li eski belediye başkanı Özdemir, aralarında belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 54 şüpheli ile birlikte ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Doğu ve Güneydoğu’da 30 yılı aşkın süredir saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK, sözde özyönetim ilan ettiği yerlerde hendek ve çukur kazmış il ve ilçelerde büyük yıkıma neden olmuştu.