İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9016
  • EURO
    20,1273
  • ALTIN
    1127.2
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Akşener şartını açıkladı: Hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim
Politika

Akşener şartını açıkladı: Hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının kabulü halinde masaya 'gurur yapmadan geri döneceğini' açıkladı.

6 Mart 2023 Pazartesi 08:48 - Güncelleme:
Akşener şartını açıkladı: Hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim
ABONE OL

Millet İttifakı'nın bugün yapacağı duyuru öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Akşener, adaylık için taleplerinin kabul görmesi durumunda masaya dönebileceğini söyledi.

Habertürk'e konuşan Akşener "Eğer masa ya da Kemal Bey benim değil, milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim" dedi.

İYİ Parti lideri, adaylık çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse "Yapılan anketlerde bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de çok yüksek" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.