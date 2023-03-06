Akşener şartını açıkladı: Hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim

Millet İttifakı'nın bugün yapacağı duyuru öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Akşener, adaylık için taleplerinin kabul görmesi durumunda masaya dönebileceğini söyledi.

Habertürk'e konuşan Akşener "Eğer masa ya da Kemal Bey benim değil, milletin dediğini kabul ederse hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim" dedi.

İYİ Parti lideri, adaylık çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse "Yapılan anketlerde bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de çok yüksek" diye konuştu.