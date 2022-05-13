CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın 24 Eylül 2019'da BM kürsüsünde sığınmacılar konusunda yaptığı çağrıya rağmen hükümetin Suriyeli sığınmacılar konusunu BM'de gündeme getirmediğini iddia etmişti. İP Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında şaşkınlığa neden olan bir çağrıda bulunarak, "Geçici Koruma Statüsü'nü belirleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu üzerinde konuşmanın vaktidir" dedi.

Türkiye'nin 2013 yılından beri yürürlükte olan bir göç kanunu var.

Bu kanunda 2019'da yapılan değişikliğe bazı İP'li milletvekilleri de olumlu yönde oy verdi.

9 YILDIR YÜRÜRLÜKTE

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Meral Akşener'in çağrısının konusunu oluşturan "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu", TBMM Genel Kurulu tarafından 04.04.2013 tarihinde, 24. Yasama Döneminin 3. Yasama Yılının 88. Birleşiminde kabul edildi. Söz konusu kanun, 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OLUMLU OY VERDİLER

Meclis tutanaklarında yer alan bilgilere göre, söz konusu kanun üzerinde, 11 ayrı kanun veya kanun hükmünde kararname ile değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden en kapsamlısı ve sonuncusu, TBMM Genel Kurulu tarafından 6 Aralık 2019 tarihinde yapıldı. İP'e mensup bazı milletvekillerinin de olumlu oyu ile kabul edilerek yasalaşan değişikliğe İP'ten Ayhan Erel ve Bedri Yaşar da olumlu oy verdi.

3,5 SENEDİR TEK BİR KANUN TEKLİFİ VERİLMEMİŞ

Akşener'in, özel bir oturumla gündeme getirilmesini istediği göçmenlerle ilgili yasal düzenleme konusunda bugüne kadar İP grubu adına bir adım atılmadığı da ortaya çıktı. 27. Yasama Döneminin başladığı 2018'den bu yana İP'li 36 vekil tarafından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması istemiyle verilen kanun teklifi bulunmuyor.