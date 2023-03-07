Akşener, yüzde 1 bile alamayan DP ile aynı pozisyona düştü!

Koalisyon 72 saatlik kaosun ardından dün 6'lı olarak yeniden toplandı. Saatler süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi açıklandı. Açıklama sırasında Meral Akşener'in yüzü hayli dikkat çekiciydi. Oldukça morali bozuk görünen Akşener, bugün CHP medyasında da gündemdi.

CHP'nin fonladığı Halk TV Yazarı Mehmet Tezkan, köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı'nı yerden yere vurdu. Tezkan, Akşener'in masaya döndüğü İmamoğlu-Yavaş formülünü 'komik' olarak nitelendiren Tezkan, "Kendin ettin, kendin buldun." ifadelerini kullandı.

KOALİSYONDA 90'LARI HATIRLATAN 72 SAATLİK KRİZ



6'lı koalisyonda Meral Akşener'in masadan kalkması ile 72 saatlik kriz yaşandı. Akşener, koalisyonu, 'Kumar masası ve Noter masası' ifadeleri ile yerden yere vururken, kendilerine Kılıçdaroğlu isminin dayatıldığını belirterek, "Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek isteyenlere karşı dik duracağız" dedi. Akşener, bu sözlerin arkasında 2 gün durabildi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi ile koalisyona dönen Akşener, bildiriden anlaşıldığı kadarı ile tam da istediğini alamadı. İtiraz etme hakkını da kaybetmiş görünen Akşener'in Cumhurbaşkanı adayının açıklandığı sıradaki yüz ifadesi dikkat çekti. Akşener'in Kılıçdaroğlu ismi açıklanırken tepkisiz kalması, suratındaki memnuniyetsizlik sosyal medyada gündem oldu. Akşener'in düştüğü durum CHP'nin fonladığı Halk TV'de de ele alındı. Yazar Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında Akşener'e dikkat çeken ifadeler ile yüklendi.

"BİRİNİN YÜZÜ SİMSİYAH DİĞERİNİN SİYAHA ÇALIYORDU"

"Liderler açıklamasını izlemişinizdir. İki kişinin yüzü asıktı. Birinin simsiyahtı ötekinin siyaha çalandı. Yüzü simsiyah olan Akşener'di... Yüzü siyaha çalan Babacan'dı..." diyen Tezkan şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Akşener yüzde bir oyu olduğu bile meçhul olan, miting yaptığına tanık olmadığımız DP Genel Başkanı Uysal ile eşit şartlarda olacak. Seçimi kazanırlarsa; yüzde 0,5'lik hadi 1'lik diyelim DP ile gece gündüz çalışarak büyüttüğü partisi iktidarı eşit şartlarda bölüşecekler. Saadet Partisi'nin durumu DP ile aynı...Gelecek Partisi'nin de... Davutoğlu'nun miting yaptığını gördünüz mü? Kitleleri heyecana getirdiğini, peşinden sürüklediğine tanık oldunuz mu? Ben görmedim. Ama o da Akşener ile aynı şartlarda olacaklar!

"AKŞENER KENDİ ETTİ KENDİ BULDU"

Tezkan 12 maddelik bildirinin Meral Akşener'e büyük haksızlık olduğunu belirtti, "Ama kendi düşen ağlamaz diye bir söz vardır. Çukuru kendi kazdı, içine atladı, resmen intihar etti. Şimdi hayata dönsün diye kendine ve partisine serum bağlanmış halde dolaşıyor. Kendi etti kendi buldu." ifadelerini kullandı.

"KENDİ PARTİSİNDEN MİLLETVEKİLİ YAPTIĞI GÜLTEKİN UYSAL İLE AYNI KONUMA GELDİ"

Akşener'in yaptığı çıkış ve sonra arkasında duramayarak geri dönmesi ile her şeyini kaybettiğini ifade eden Tezkan, "2018 seçimlerinde listesinde yer vererek milletvekili olmasını sağladığı, '6'lı Masa'ya aldığı DP Genel Başkanı Uysal ile aynı konuma geldi.

Yüzü dün akşam bu sebeple simsiyahtı. Direnebilir, Millet İttifakı'na dönmez, kendi yolunda yürüyebilir miydi? İddia ediyorum; barajı geçemezdi." dedi.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ FORMÜLÜ İÇİN 'KOMİK' ÇIKIŞI

CHP'li gazeteci Tezkan, Akşener'in önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülünün masaya dönmek için ortaya atılan komik bir öneri olduğunu söyledi.