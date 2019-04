Akşener’den çirkin benzetme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Faik Öztrak ile İP Genel Merkezi’ne gelen Kılıçdaroğlu’nu girişte Genel Sekreter Cihan Paçacı karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

15 TEMMUZ’U UNUTMUŞ

15 Temmuz darbesinde milletiyle birlikte mücadele veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı darbeci Kenan Evren ile bir tutan Akşener’e tepkiler sert oldu. İP Lideri Akşener’in sözleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saklanan ile halkının yanında yer alan liderleri unuttuğunu gösterdi. Akşener, 1980 ihtilalinden sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in başbakan seçilen Turgut Özal’a saygılı bir şekilde başarılar dilediğini anlatarak “Bugün seçim kazanabilmek için 15 bin oyu yetersiz bulan bir Erdoğan, Evren’i bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan ile karşı karşıyayız” şeklindeki talihsiz sözlere imza attı.

ATMOSFER DEĞİŞMELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklamasında ekonomide, dış ve iç politikada ciddi sorunların olduğunu belirterek “Türkiye’nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Bunu Türkiye’yi, her görüşten insanını seven, düşüncesine saygı duyan bir Genel Başkan olarak ifade ediyorum” diye konuştu.