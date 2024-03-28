İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3314
  • EURO
    35,1237
  • ALTIN
    2306.76
  • BIST100
    9079.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Akşener'den eski ortaklara zehir zemberek sözler: Teker teker hainlik ettiler!
Politika

Akşener'den eski ortaklara zehir zemberek sözler: Teker teker hainlik ettiler!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı İmamoğlu'na zehir zemberek sözler savurdu. Akşener, 'İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu.' dedi.

28 Mart 2024 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
Akşener'den eski ortaklara zehir zemberek sözler: Teker teker hainlik ettiler!
ABONE OL

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Keçiören'de iftar programında konuştu. Akşener'in hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. "Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diyen Akşener, kendisine hainlik yapıldığını dile getirdi.

"HEPSİNİN TEKER TEKER HAİNLİK ETTİĞİ DE BİZ OLDUK"

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz her dönemde zorbalığa karşı duranlar olduk. Milletimizin istikbaline kastedenler mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yapanlar olduk. Muhittin Böcek'in ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardı. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu.

"AHLAKSIZLIKLA BÖBÜRLENEN BU ŞUURSUZLUĞA ŞAŞIRDIM"

Seçimlere hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.