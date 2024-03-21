Akşener'den İmamoğlu'na sert sözler: Ahlaksızlık... Sahtekarlık...

İYİ Parti'de (İP), 31 Mart yerel seçimlerine "hür ve müstakil" girme kararının ardından art arda istifalar gelmişti. Genel Başkan Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Partimize kurumsal operasyon yapılıyor, bu bir savaş ilanı, kabul ediyorum" demişti. Akşener, bu kez Antalya'da yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından isim zikretmeden İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Akşener şöyle konuştu:

GERİSİNİ SÖYLEMEYEYİM

"Biz hür ve müstakil kararı aldıktan sonra il başkanı, ilçe başkanı birçok belediye meclis üyelerimiz dahil yönetimde olan arkadaşlarımız dahil Ankara'da da 7'den 77'ye herkes istifa etti. Şimdi buraya bir mim koydum, bunu not ettik. Seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan; gerisini söylemeyeyim. Aynı şey Antalya'da oldu. O biraz daha orta karar gitti. Belediye meclis üyelerimiz, eski il başkanlarımız, şunlar, bunlar gittiler."

GEREĞİNİ YAPACAĞIM

"Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten, belediye meclis üyeleriyle sınırlı kaldı. Siyasi partilerden birbirine elbette geliş gidişler olabilir. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır. Gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur."