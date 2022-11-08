CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş TV 100 canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Partililerden edindiğim bilgiye göre Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular ve iddiaya göre Meral Hanım, Mansur Bey'e 'Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim' diyor. Mansur Bey, Meral Hanım'ın bu sözlerinden sonra bir 10 saniye susuyor, herhangi bir cevap vermiyor, herhangi bir yorum yapmıyor."

KILIÇDAROĞLU 'GÖREVLERİNE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUM' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin sorulması üzerine aday olmalarını istemediğini söylemişti. CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için iki ismin de görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtmişti.