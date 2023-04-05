Akşener'e dikkat çeken bir tepki daha: Kandil'e söyleyemeyenler siyaseten savruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasıyla ilgili, "Kürsüden bağırarak sağa sola mermiler fırlatması içinde bulunduğu ruh halinin nasıl bir çıkmazda olduğunun göstergesi." ifadesini kullandı.

"NASIL BİR ÇIKMAZDA OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR"

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Meclisin kürsülerinin, mermiler için değil milletin sözünü dile getirmek için var olduğunu belirterek, "Sayın Akşener'in partisinin bugünkü grup toplantısında kürsüden bağırarak sağa sola mermiler fırlatması içinde bulunduğu ruh halinin nasıl bir çıkmazda olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"KANDİL'E SÖYLEYEMİYORLAR"

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarının hiçbirini Kandil'e söyleyemeyenlerin, siyaseten savrulma halinde olduğunu vurgulayan Tunç, "Akşener, izlediği siyaset nedeniyle partisindeki erimeyi gördükçe daha da agresif tavırlar sergiliyor. 'Deli gömleği' diyerek aşağıladıkları millet iradesi, bugüne kadar olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kendilerine gereken cevabı verecek." ifadelerini kullandı.

