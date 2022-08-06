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Politika

Akşener'e sert tepki: Sevgi pıtırcığı siyasetinizin maskesi çok çabuk düşüyor

İP Genel Başkanı Meral Akşener Yalova'da esnaf ziyareti sırasında genç bir kızın uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya cevap veriş şekli büyük tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Genç kızımızı köşeye sıkıştırıp korkutarak neyi amaçlıyorsunuz? Sevgi pıtırcığı siyasetinizin maskesi çok çabuk düşüyor.' sözleriyle Akşener'e tepki gösterdi.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 07:52 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde bir dönem İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunan Meral Akşener'in "Uyuşturucu Türkiye'de çoğaldığı" suçlamalarına cevap vererek "Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden." paylaşımı yapmıştı.

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında genç bir kızın konuyla ilgili sorduğu soruya cevap veriş şekli büyük tepki çekti.

"GENÇ KIZIMIZI KÖŞEYE SIKIŞTIRIP KORKUTARAK NEYİ AMAÇLIYORSUNUZ?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Akşener'in sahada hırçınlaştığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Fonladıkları sözde anket firmalarının uçuk verilerini gerçek zanneden Sayın Akşener ve ekibi, sahaya çıktığında sürekli hırçınlaşıyor.

Genç kızımızı köşeye sıkıştırıp korkutarak neyi amaçlıyorsunuz? Sevgi pıtırcığı siyasetinizin maskesi çok çabuk düşüyor.

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