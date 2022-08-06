Akşener'e sert tepki: Sevgi pıtırcığı siyasetinizin maskesi çok çabuk düşüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde bir dönem İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunan Meral Akşener'in "Uyuşturucu Türkiye'de çoğaldığı" suçlamalarına cevap vererek "Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden." paylaşımı yapmıştı.
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında genç bir kızın konuyla ilgili sorduğu soruya cevap veriş şekli büyük tepki çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Akşener'in sahada hırçınlaştığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
Fonladıkları sözde anket firmalarının uçuk verilerini gerçek zanneden Sayın Akşener ve ekibi, sahaya çıktığında sürekli hırçınlaşıyor.
Genç kızımızı köşeye sıkıştırıp korkutarak neyi amaçlıyorsunuz? Sevgi pıtırcığı siyasetinizin maskesi çok çabuk düşüyor.