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Politika

28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de istifa! Akşener'e 'başbakanlık' göndermesi

İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucularından Mehmet Reşat Taşdemir partisinden istifa ederek, 'Meral Akşener'in başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Bu başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üzerime alarak mevcut partimden istifa ediyorum” dedi.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de istifa! Akşener'e 'başbakanlık' göndermesi
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28 Mayıs'da düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven tazeleyerek yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Alınan sonuçların ardından İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucularından Mehmet Reşat Taşdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimden de zaferle çıkmasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ortaya koyduğu sonucu değerlendiren Taşdemir, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir. Mutabakat metni rafta kalmıştır. Meral Akşener'in Başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Bu başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üzerime alarak mevcut partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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