Akşener'in Hatay tiyatrosu... Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

01 Haziran 2021 Salı 08:48 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 08:48

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay ziyareti ilginç anlara sahne oldu. Esnaflarla sohbet eden Akşener olumsuz bir şey çıkmayınca tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başladı.

Kendisini çalışan olarak tanıtan kişi, "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. CHP Gençlik Kolları'nda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Kuyumcu sahibi ise Akşener'e, "Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil." deyince gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

"BİZİM YANIMIZDA GİBİ HAREKET ETMESİ AĞRIMIZA GİTTİ"

A Haber, Hatay'da kuyumculuk yapan kişi ile olay sonrası bir röportaj gerçekleştirdi. Kuyumcu, gerçekleri samimiyetle muhabirlere anlatarak, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizim yanımızda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti işin doğrusu. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu orada. Ortamda biz de sıkıntıya girdik. Biz de rahatsız olduk" ifadelerini kullandı.

CHP GENÇLİK KOLLARINDA GÖREV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Meral Akşener'in Hatay ziyaretinde ESNAF tezgahının arkasına geçip açıklamalar yapan Reşat Kayman'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu, daha önce CHP gençlik kollarında görev yaptığı ortaya çıktı.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: GÜZEL TİYATRO

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ söz konusu videoyu sosyal medyadan paylaşarak izledikleri karşısındaki hayretini "Güzel tiyatro" sözleriyle ifade etti.

AK PARTİLİ ÖZALAN: KENDİLERİ KURGULUYOR, KENDİLERİ OYNUYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yaşanan olaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kendileri kurguluyor, kendileri oynuyor, medyaları da algı yapıyor. Esnaf, "O genç, Meral Akşener'le birlikte geldi. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına geçti. Biz de rahatsız olduk." diyor. Meral Akşener ve partisinde tezgah bitmez!"