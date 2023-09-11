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Politika

Akşener'in restine CHP'den net cevap: Yolunuz açık olsun

Meral Akşener'in ittifaksız yerel seçim kararına ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer.' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Akşener'in restine CHP'den net cevap: Yolunuz açık olsun
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Seçim hezimetinin hemen ardından birbirlerine düşen muhalefet kanadı, yerel seçim öncesinde yaptıkları zehir zemberek açıklamalarla kavgayı daha da kızıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyuran Akşener'e ise özellikle CHP'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Akşener ile yaşanan 'ittifak' krizine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir. Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer

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