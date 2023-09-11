Akşener'in restine CHP'den net cevap: Yolunuz açık olsun

Seçim hezimetinin hemen ardından birbirlerine düşen muhalefet kanadı, yerel seçim öncesinde yaptıkları zehir zemberek açıklamalarla kavgayı daha da kızıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyuran Akşener'e ise özellikle CHP'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Akşener ile yaşanan 'ittifak' krizine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir. Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer