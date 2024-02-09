Al-Zani: Türkiye ile her zaman işbirliği içinde olacağız

İslam dünyasındaki gençlerin, ülkeleri ve tüm dünya için potansiyellerini tam olarak kullanmalarını sağlamalarına yönelik stratejilerin ele alındığı forumun açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.

Genel Kurulda alınan kararla Taha Ayhan, ICYF'nin başkanlığına yeniden seçildi.

Açılışta konuşan ICYF Başkanı Ayhan, forumun önemine dikkati çekerek, programın İslam dünyası ve özellikle gençler için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Filistin'de yaşananlara değinen Ayhan, İsrail'in katliamlarını kınayarak İslam dünyasının kalkınması amacıyla gelecekte daha dirençli ve kararlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Resmi olarak genel kurulun açılışını yapan Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak gençlik ve ümmetin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayhan, "Yapıcı dışişleri politikası geliştiren Bakanımız Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz." dedi.

Özbekistan Gençlik Politikaları ve Spor Bakan Yardımcısı Dilnozakhon Kattakhanova da foruma katılmalarının kendileri için önemli olduğunu belirterek düzenlenen bu etkinlikle gençlerin daha yüksek seviyeye ulaşmaları için ortak adım atmanın yollarını aradıklarını dile getirdi.

Kattakhanova, "Gençler arasında işbirliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Hükümet olarak inovasyon ve girişimcilik alanlarında gençler için çalışmalar yürütüyoruz. Ortak bir gençlik söylemi oluşturulması gerekiyor. Birlik ve tek ses olmalıyız." çağrısı yaptı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ferhad Hajiyev de yeniden başkanlığa seçilen Ayhan'ı tebrik ederek genç nüfusa sahip ülkesinde 300'den fazla gençlik örgütünün faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Hajiyev, ICYF'ye Azerbaycan olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

- LİBYA, TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDA

Libya Gençlik ve Spor Bakanı Fathallah Abd-Al Latif Al-Zani, düzenlenen programın İslam dünyası için önemli bir adım olduğunu söyleyerek ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısını kınayan Al-Zani, terörle mücadelede Türkiye ile her zaman işbirliği içinde olduklarının altını çizdi.

Al-Zani, Filistin'deki katliamlara işaret ederek, ICYF'nin İslam dünyasındaki sorunların çözümüne yönelik adımlar attığını ve bu süreçte gençlerin birikiminin ortaya çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.

İslam dünyasında gençlerin hedef alındığına ve entelektüel seviyelerinin yükselmesi ve birikimlerini göstermelerinin engellendiğine dikkati çeken Al-Zani, buna karşı alınacak önlemlerin ve gençlerin daha etkin rol almaları için desteklenmelerinin önemini vurguladı.

Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie de ICYF'nin son yıllardaki başarılarına değindi ve ülke olarak Müslüman gençlerin güçlendirilmesi ve eğitilmesi çabalarına destek vereceklerini dile getirdi.

Gambiya'nın Filistin halkının yanında olduğunun altını çizen Badjie, "Bir Müslüman ülke olarak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

- İSRAİL, FİLİSTİNLİ GENÇLERİ HEDEF ALIYOR

Filistin Gençlik ve Spor Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, ramazanda özgür bir Filistin hayal ettiklerini söyleyerek düzenlenen toplantının gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

İsrail'in tüm hukuku hiçe sayarak Filistin'de katliam yaptığına işaret eden Rajoub, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarıyla İsrail'in gençlere yönelik binaları yıktığını, Filistinli birçok sporcuyu katlettiğini ya da sakat bıraktığını belirtti.

Rajoub, "İsrail, son krizle beraber sadece Batı Şeria'da 6 bin 500 Filistinli genci gözaltına aldı. İsrail, etnik temizlik yapmakta ve topraklarımızı elimizden almak istiyor ama biz topraklarımızı kaybetmeyeceğiz ve sorumluluğumuz gereği mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Filistin'de barış içinde bir hayat kurmak istediklerini söyleyen Rajoub, bu hedefin İsrail tarafından engellendiğini belirtti.

Rajoub, İsrail'in katliamlarına karşı İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünyayı destek sağlamaya davet etti.

- 56 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER KATILIYOR

56 üye ülkeden temsilcilerin katıldığı forumun ikinci gününde Filistin Oturumu düzenlenecek.

Forumda İslam dünyasındaki gençlerin ülkelerinde, bölgelerinde ve tüm dünyada potansiyellerini tam olarak kullanmalarını sağlamaları amacıyla oluşturduğu gençlik stratejileri ele alınıyor. Öte yandan bu alanlarda geliştirilen projelere dair istatistikler ve somut çıkarımlar üyelerle paylaşılacak.

Forumda yerini alan Anadolu Ajansının (AA) tanıtım standı yoğun ilgi gördü.

Genel Kurulun sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ICYF arasında işbirliği protokolü imzalandı.

