Ala: İslam düşmanlığı ile mücadele etmek tüm insanlığın ortak sorumluluğudur

Ala, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel barışın teminatının, çeşitli inanç, kültür ve etnik kökenlere sahip bireylerin bir arada barış içinde yaşayabildiği toplumlar olduğunu belirtti.

Bazı ülkelerdeki sorumsuz siyasetçiler, gazeteciler ve medya organlarının kışkırtıcı tutumları, nefret söylemleri ve yanlış bilgilendirmelerinin, toplumları kutuplaştırdığını ve ötekileştirilen gruplar arasında derin yaralar açtığını belirten Ala, "Bu bağlamda, özellikle Müslümanlar, dil, din ve köken farkları nedeniyle hedef alınmakta, nefret atmosferi giderek daha geniş bir alanda hüküm sürmektedir. Yeni Zelanda'daki 2019 ve Kanada'daki 2021 saldırıları, bu nefretin ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ve kültürel ırkçılığın insanlık için oluşturduğu tehditleri açıkça gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Bu tür saldırıların sadece Müslümanları değil, farklı inançlara sahip her bireyi, farklı kültürleri temsil eden her insanı hedef alarak evrensel barışı tehdit ettiğini vurgulayan Ala, "Bugün, yükselen İslam düşmanlığı ile mücadele etmek yalnızca Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Çünkü bir inancı, kültürü ya da kimliği nefret objesi haline getirmek, insanlık ve barış adına büyük bir faciadır. Bu tür ayrımcı yaklaşımlar, sadece toplumsal huzuru zedelemekle kalmaz, aynı zamanda barış ve refah içinde yaşamayı mümkün kılan evrensel değerleri de yok eder." değerlendirmesinde bulundu.

- "BARIŞIN VE HUZURUN ÖNÜNÜ AÇAN BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİK"

Ala, dünyanın çeşitliliği ve farklılıkların zenginliğiyle bütün insanlığın olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu çeşitliliği koruyarak barışı sağlamak hepimizin ortak görevidir. Her birey, toplum ve devlet, ötekileştirme, ayrımcılık ve nefrete karşı durarak, barışın ve kardeşliğin inşasına katkı sağlamak zorundadır. Türkiye olarak, her zaman ve her koşulda, küresel barışın korunmasına yönelik katkılar sunduk, tüm insanlık için barışın ve huzurun önünü açan bir yaklaşım sergiledik. Biz, farklılıkların zenginlik olduğuna inanan bir ülke olarak, tüm dünyayı bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz."

Barışın teminatının ancak birlikte yaşamayı, farklılıkları kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenmekle mümkün olacağını vurgulayan Ala, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu, tüm insanlığın inanç ve değerlerine yönelik saygıyı, hürmeti ve bu değerleri korumayı içeren erdemli yaklaşımı desteklenmeli. Günümüzde üretilmiş bir korku, planlanmış bir İslam düşmanlığı olarak tezahür eden tavır, tutum ve şiddete karşı mutlaka uluslararası işbirliği ve dayanışma mekanizmaları oluşturularak etkin bir varlık gösterilmelidir." ifadesini kullandı.