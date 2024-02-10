Alçak saldırıya siyasilerden peş peşe tepki: Bu eylemi lanetliyoruz

Siyasiler, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

MURAT KURUM: TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'deki bir otelde "Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşması"na katılan Kurum, yeni aldığı bir haberi paylaşarak, Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurum, "Mardinli hemşehrilerimizin olduğu bir derneğe yapmış olduğu ziyaret esnasında uzun namlulu silahlarla bir saldırı gerçekleşmiştir. Yaralı vatandaşımız var, Allah'tan şifalar diliyorum. Başta Aziz Başkanımız olmak üzere tüm İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Emniyet güçlerinin yaşanan elim hadiseyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını bildiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları ne amaçla olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometrekare vatan toprağında 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içerisinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde, gönderde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Tekrar bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum."

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" denildi.

BAKAN TUNÇ: SALDIRGANLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Gül, "Türkiye'nin demokrasisini hiç bir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiç bir güç tanımadık, tanımıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Dağ, "Seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a ve saldırıda ağır yaralanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasimize yapılan bu saldırılar karşısında yılmadan, eğilmeden dik duracağız" dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: BU TÜR SALDIRILAR BİZLERİ ASLA YILDIRAMAYACAKTIR



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Adayımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır" ifadelerini kullandı.