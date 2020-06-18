Star.com.tr 18 Haziran 2020 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:41

Yunanistan Başbakanı Yardımcısı Amiral ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, İsrail televizyonu i24NEWS'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE'YE TESLİM OLURSA..."

Türkiye ile olası bir çatışmanın sonuçlarına değinen Diakopoulos, "Eğer olası bir çatışmada Yunanistan, Türkiye'ye teslim olursa, Türkiye İran'dan daha tehlikeli bir ülke haline gelebilir, bunun sonucunda İsrail çok büyük acı çeker" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEYİ KONTROL EDEN TÜRKİYE, İSRAİL'İ İSTİKRARSIZLAŞTIRIR"

Diakopoulos, Türkiye'nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'i kontrol etmesi durumunda Türkiye'nin iradesini dayatma gücüne sahip olacağını ve İsrail'i istikrarsızlaştıracağını belirtti.

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