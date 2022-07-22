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Politika

Algı 'Cumhuriyet'i iş başında... Bakan Soylu'dan sert tepki: Zavallılar!

2016'dan bugüne kadar Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgelere 500 bin kişi dönüş yaptı. İdlib'de tamamlanan briket evler ve yapılacak olanlar bu açıdan son derece önemli. Bu konuda çalışmalar sürerken briket evlerle ilgili algı operasyonuna soyunan Cumhuriyet Gazetesi'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gecikmedi. Bakan Soylu, söz konusu haberi yapan gazeteye 'Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar' sözleriyle tepki gösterdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:36 - Güncelleme:
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Suriye'deki savaş nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçıp Türkiye sınırına yakın noktalara gelen Suriyeli aileler, zor şartlarda yaşam sürdürdükleri çadır kamplardan İdlib'de inşa edilen briket evlere yerleştiriliyor. İnşa edilen briket evlerin yapımına bazı sivil toplum kuruluşları öncülük ediyor. Bu durum ise her seferinde 'göçmen' polemiği oluşturmak isteyen Cumhuriyet Gazetesi'nde hazımsızlığa neden oldu.

STK'LAR DA DESTEK VERİYOR

Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılması ve savaş mağduru ailelerin kendi ülkelerinde barınacak bir yer bulabilmesi amacıyla Türkiye, inşa edilen briket evlerin yapımında birçok STK kuruluşu da elini taşın altına koyuyor.

CUMHURİYET GAZETESİ'NDE BİLİNMEYEN HAZIMSIZLIK

Briket evlerin yapımında yer alan STK'lar hakkında mesnetsiz iftiralarda bulunan gazete, "Erdoğan'ın 'Bizim STK'ler' dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye'de para basıyor!" başlığını atarak kin ve nefretini kustu.

BAKAN SOYLU: GÖÇMENLERDEN İKTİDAR POSTU ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ZAVALLILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söz konusu habere atıfta bulunarak yaptığı paylaşımda "Briket evler, Suriye'ye geri dönüşü hızlandırıp, oturumu artırdıkça Cumhuriyet Gazetesi en iyi ve tek bildiği işi yapmış Hayırsever STK'lara iftira atmış Geri dönüşler mi rahatsız etti Meselelerin çözülmesi mi korkuttu Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar" sözleriyle tepki gösterdi.

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