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Politika

Algı operasyonuna girişen gazeteci sert kayaya çarptı! Bakan Varank'tan 'Bor mobil' cevabı

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından, Bor mobil araçla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu bir fotoyu paylaşarak 'Bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor' sözleriyle algı yapmaya çalıştı. Bakan Varank, Özpeynirci'ye anında cevap verdi.

4 Ocak 2022 Salı 07:52 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 07:52
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Gazeteci Emre Özpeynirci'nin algı çalışması sert kayaya çarptı. Bor mobil ile ilgili yanlış bilgiler üzerinden bir paylaşımda bulunan Özpeynirci'ye cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.

Emre Özpeynirci

'ANLAMADIĞIM NOKTA' DEDİ AMA...

Özpeynirci "Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her sanayi ve enerji bakanının test ettiği 'Bor Mobil' isimli borla çalışan prototip bir aracımız var. Anlamadığım nokta bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor. Not: İlk foto 2012 son foto 2021..." diyerek bir paylaşımda bulundu.

SİZİN GİBİLERE ÖZEL AÇIKLAMA YAPMAK LAZIM!'

Bu algı paylaşımının ardından Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor!" sözleriyle Özpeynirci'ye konu hakkında yanlış bilgilere sahip olup yorumda bulunduğunu hatırlattı.

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