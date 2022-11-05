Ali Babacan'dan şaşkına çeviren açıklama! İlk icraatları bakın ne olmuş?

6'lı masa bugüne kadar yaptığı toplantılarda bir aday belirleyemezken, benzer bildiriler yayınlayarak dağıldı.... 6'lı masa ilk icraatına imza attı. Gelişmeyi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu. Babacan, yazı fontu, puntosu, kenar boşlukları ve kullanılacak dilin belirlendiğini söyledi.

BABACAN: YAZI PUNTOSU VE FONTUNU BELİRLEDİK

Ali Babacan, Karar TV'de katıldığı yayında masada bir çalışma grubu kurduklarını, bu grubun çalışmalarına süratle başladığını söyledi.

Babacan, 6'lı masanın çalışmasını anlattı:

Ortak çalışma grubumuzu 2 Ekim'de kurduk ya, arkadaşlar hemen 8 Ekim'de çalışmaya başladı. Çalışma esas, usüllerini belirlediler.

Yazılacak metinlerde kullanılacak punto, font, satır aralığı, marjlar, metinlerin dili...

6'LI MASA 7 KEZ TOPLANMIŞTI

6'lı masa bugüne kadar 7 kez toplandı. Toplantıların sonucunda henüz bir aday belirlenemedi veya karar alınamadı. Eleştirilen odağındaki masada bugüne kadar 7 kez de bildiri yayınlandı.