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Politika

Ali Babacan'ın TOGG çıkışına Bakan Varank'tan cevap: Ah Fren Ali ah...

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, TOGG'un yerli ve milli olmadığı yönündeki çıkışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan cevap geldi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:06 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:06
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli üretim olmadığını belirterek, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ali Babacan'ın sözlerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından Babacan'a cevap veren Varank, 'Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili...Ah Fren Ali ah!' ifadelerini kullandı.

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