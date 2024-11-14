Ali Şahin: Türkiye kendi terörle mücadele deneyimlerini Türk SİHA'ları üzerinden Afrika'ya aktarıyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili, Dışişleri, NATO-PA komisyonları üyesi ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu ( PARLATİNO ) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin Türk Savunma Sanayinin küresel istikrara sağladığı önemli katkıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Komisyonu çalışmaları çerçevesinde kimi ülkelerle yapılan savunma sanayi iş birliği anlaşmalarına değinen Şahin son dönemde Afrika ülkelerinin Türk SİHA ve İHA'larına gösterdikleri yoğun ilgiyi gündeme getirdi.

Afrika ülkelerinin terörle mücedele süreçlerini Türk SİHA ve İHA'ları ile gerçekleştirerek önemli ölçüde başarı elde ettiklerini dile getiren Ali Şahin, "Türkiye kendi terörle mücadele deneyimlerini Türk SİHA ve İHA'ları üzerinden Afrika'ya aktarıyor." dedi.

Şahin, Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarıyı kendi milli savunma sanayi ürünlerini üretip devreye sokarak yakaladığını ve şimdi hem tecrübelerini hem de savunma sanayi ürünlerini dünyada terörden muzdarip istikrar arayan ülkelerin hizmetlerine sunduğunu ifade etti.

Afrika'nın ve özellikle Batı Afrika sahil bölgesinin Boko Haram ve El Şebab ve DEAŞ kökenli örgütler tarafından uzun süredir istikrarsızlaştırıldığını belirten Şahin, Sierra Lone, Burkina Faso, Mali, Togo, Nijer, Fas, Kenya, Ruanda, Libya, Etiyopya, Somali, Cibuti gibi Afrika ülkelerinin bu terörle mücadelelerini Türk Savunma Sanayi ürünleri ile sürdürdüklerini kaydetti.

Şahin, Türk milletinin genetik kodlarında yeryüzünde adaletin ve istikrarın tesisi refleksi ve dürtüsü bulunduğu, bu genetik refleksin bir sonucu olarak da dünyanın Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney'i arasında Türk milletinin dünyanın tam 34 ülkesinde 78 noktasında şehitliği bulunduğunun altını çizdi.

Ali Şahin "Dün atalarımız bu genetik kodlarla yeryüzünde adaletin ve istikrarın tesisini kıta kıta gezerek at sırtında tesis ederken bugün torunları olarak bizler, Asya, Avrupa ve Afrika da istikrarı SİHA ve İHA sırtlarında gerçekleştiriyoruz." dedi.