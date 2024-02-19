Aliyev Ankara'da... Başkan Erdoğan: Ticaretimiz ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık

Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Azerbaycan seçim sürecinde bazı haksız uygulamalara maruz kaldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde, Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik.

Bu Meclis'in çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz.

Azerbaycan'la işbirliğimizin merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet, iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı

Karabağ'da işgalin sonra ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması önemlidir

İsrail'in Gazze'de bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgemizi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise şu ifadeleri kullandı:

Bana gösterilen misafirperverlikten dolayı minnettarım. Seçim sonrası ilk ziyaretim kardeş ülkeyedir. Bu bir gelenektir. Bugün Türkiye Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemlidir. Türkiye'deki geniş çaplı gelişmeleri izliyorum ve buna seviniyorum. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor.

Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, her bir Türk dünyasına mensup olan insanı sevindirir. 2020 Kasım'da ikinci Karabağ savaşında 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak. Bugün müttefiklik beyannamesi ile bütün meselelerde bir noktaya varıyoruz, birlikteyiz.

Ticaretimizin artması bizi sevindiriyor. Müşterek hedefler koyduk ve bu hedeflere gidiyoruz. 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Gazın hacminin artırılmasını hedefliyoruz.

Her bir sahada iş birliği yapıyoruz. Her sene tatbikat yapıyoruz. Harp gücümüz daha da artıyor böylelikle. Antiterör ameliyatı gösterir ki Türkiye ordu modeli Azerbaycan'da tam oturmuştur. Artık bölücü yapılara Azerbaycan'da yer yoktur olmayacaktır.

Ortak üretimle ilgili planlarımız var. Kamuoyu da bundan haberdar olacak. Eğitimle ilgili anlaşma bugün yapıldı. Genç neslimiz kardeşlik, müttefiklik esasında terbiye almalı. Milli manevi değerlerimize sadık, vatansever insanlar olmalıdır.

Bu birliğimizin sembolüdür. Bu üniversite bölgedeki en iyi mekteplerden biri olacak. Size teşekkürlerimi iletiyor ve Azerbaycan'a davet ediyorum.