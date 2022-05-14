Aliyev: Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'İN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Aziz kardeşlerim, yeniden Türkiye topraklarında olmaktan çok mutluyum. Azerbaycan'dan sizlere gönülden selamlar getirdim. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beni bu törene çağırdığı için teşekkür ederim.

Bu havalimanı için de sizi yürekten tebrik ediyorum. Havalimanının açılışı hayırlı gelişmenin tezahürüdür. Kardeş Türkiye süratle gelişiyor. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibi olur, büyük güç sahibi oluyor. Havalimanları, barajlar, yollar, okullar Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü vardır.

Sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluktur. Biz her zaman biriz. Hoş günde de, zor günde de bir aradayız. Karabağ Savaşı bunu gösterdi. Savaşın ilk gününden son gününe kadar benim kardeşim yanımızdaydı.

Kardeşlerimiz, halkımızın yanındaydı. Sayın Erdoğan'ın, 'Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye Azerbaycan'ın son anına kadar yanındadır' demesi çok önemliydi. Azerbaycan bunu asla unutmayacak. Bugün de Karabağ'ın imarı için birlikte çalışıyoruz. Karabağ'da birçok Türk şirketi imar işi ile uğraşıyor. Biz dünya çapında birbirine en yakın ülkeleriz. Bizi hem dostuz hem kardeşiz ve artık resmen müttefikiz. Bu bize atalarımızın vasiyetidir. Biz bu vasiyete sahip çıkıyoruz. Rize'ye ilk kez geldim. Uçakla gelirken güzel manzarayı seyrederken Aziz Kardeşime dedim ki, 'Burası cennete benziyor.'. Kardeşimin memleketindeyim. Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan birliği...