Aliyev: Türkiye, Azerbaycan'a üs kurabilir

15 Ekim 2020 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 16:36

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamasından bazı satırbaşları:

"Türkiye'siz bu bölgede sorunlar çözülemez, bu bir gerçek"

"Azerbaycan göçmenleri Dağlık Karabağ'a geri dönecek"

"Tek çözüm Karabağ'ın verilmesi"

"Çekilme tarihi verilirse dururuz. Ermenistan topraklarımızdan çıkmazsa devam edeceğiz"

"Paşinyan yalan söylüyor. Tüm söyledikleri yalan Ermenistan ordusunu çökerttik"

"Ermenistan ordusuna ait 200 tank, 2 S-300 ve 35 hava savunma sistemi imha edildi"



"Ermeni halkı bilmelidir ki doğru haberleri biz veriyoruz"