İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,061
  • EURO
    29,5486
  • ALTIN
    1678.36
  • BIST100
    7784.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Aliyev: Türkiye ile sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz
Politika

Aliyev: Türkiye ile sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki hitabında Azerbaycan'a desteğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin stratejik müttefik seviyesine yükseldiğini hatırlatan Aliyev, 'Siz de ben de Azerbaycan halkının umum lideri Haydar Aliyev'in, kardeşliğimizin simgesi olan 'bir millet iki devlet' sözünü daima hafızalarda tutarak Azerbaycan ve Türkiye arasında olan sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz.' ifadesini kullandı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
Aliyev: Türkiye ile sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz
ABONE OL

Aliyev, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı açıklamasında, "Aziz kardeşim, Birleşmiş Milletlerde konuşmanızda Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak yolumuzda bize destek veriyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde de, kederli anlarda da daima birlikte olduğuna dikkat çeken Aliyev, uluslararası kuruluşlarda iki ülkenin birbirlerinin haklı konumlarını savunduğunu belirtti.

Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin stratejik müttefik seviyesine yükseldiğini hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Siz de ben de Azerbaycan halkının umum lideri Haydar Aliyev'in, kardeşliğimizin simgesi olan "bir millet iki devlet" sözünü daima hafızalarda tutarak Azerbaycan ve Türkiye arasında olan sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.

Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.