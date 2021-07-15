15 Temmuz 2021 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:07

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

İşte Aliyev'in mektubu:

Sayın Başkan,

Sevgili kardeşim,

sizi içtenlikle selamlıyorum.

Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünü kutluyor. Darbe girişimini önlemek için canını veren şehitlerimizin anısını derin saygı ve hürmetle anıyorum.

Türk devletine yapılan bu ihanet, ancak sizin büyük fedakarlığınız ve çevrenizdeki kardeş halkınızın yakın birliği sayesinde önlenmiştir. Milli birlik ve beraberliğin, kararlı önderliğin ve güçlü iradenin kutlaması olan bu büyük zafer, Türk milletinin sonsuza kadar hafızasında kalacaktır.

Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenizin son yıllarda akıllı liderliğiniz altında siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün Türk devleti için önemini vurgulamaktadır.

Azerbaycan halkı ve devleti, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınamıştır. Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur.

Bugün dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve işbirliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en yüksek noktasındadır. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Deklarasyonu, müttefik ilişkilerimizi niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyor ve işbirliğimizin gelecekteki yönlerini tanımlıyor.

"Bir Millet, İki Devlet" sloganıyla Azerbaycan-Türk birliğinin ve kardeşliğinin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına barış ve refah diliyorum.