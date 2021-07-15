İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5688
  • EURO
    10,1691
  • ALTIN
    504.577
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Aliyev'den 15 Temmuz mesajı: Her zaman Türkiye'nin yanında olduk
Politika

Aliyev'den 15 Temmuz mesajı: Her zaman Türkiye'nin yanında olduk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, 'Azerbaycan halkı ve devleti, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınamıştır. Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur.' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:07
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

İşte Aliyev'in mektubu:

Sayın Başkan,

Sevgili kardeşim,

sizi içtenlikle selamlıyorum.

Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünü kutluyor. Darbe girişimini önlemek için canını veren şehitlerimizin anısını derin saygı ve hürmetle anıyorum.

Türk devletine yapılan bu ihanet, ancak sizin büyük fedakarlığınız ve çevrenizdeki kardeş halkınızın yakın birliği sayesinde önlenmiştir. Milli birlik ve beraberliğin, kararlı önderliğin ve güçlü iradenin kutlaması olan bu büyük zafer, Türk milletinin sonsuza kadar hafızasında kalacaktır.

Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenizin son yıllarda akıllı liderliğiniz altında siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün Türk devleti için önemini vurgulamaktadır.

Azerbaycan halkı ve devleti, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınamıştır. Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur.

Bugün dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve işbirliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en yüksek noktasındadır. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Deklarasyonu, müttefik ilişkilerimizi niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyor ve işbirliğimizin gelecekteki yönlerini tanımlıyor.

"Bir Millet, İki Devlet" sloganıyla Azerbaycan-Türk birliğinin ve kardeşliğinin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına barış ve refah diliyorum.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.