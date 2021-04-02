Aliyev'den Başkan Erdoğan'ın savaş döneminde yaptığı açıklamalara övgü

AA 02 Nisan 2021 Cuma 15:00 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 15:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Türk halkının desteğini her zaman hissettiklerini, Dağlık Karabağ savaşında da Türk toplumunun Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş döneminde yaptığı açıklamalardan takdirle bahsetti, Türk medyasının savaşla ilgili bilgilerin dünyaya yayılmasındaki rolüne de övgüde bulundu.

Hem savaş sırasında hem de sonrasında Türk kamuoyundan çok sayıda destek mektubu aldığını aktaran Aliyev, bunun iki ülke arasındaki birliğin tezahürü olduğunu dile getirdi.



Pekcan da Azerbaycan'ın başarılarından gurur duyduklarını belirtti.



Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'da yaşananların ve Aliyev'in faaliyetlerinin Türkiye'de yakından takip edildiğini vurgulayan Pekcan, Türk halkının Azerbaycan'ın başarılarına sevindiğini ifade etti.



Pekcan temasları kapsamında Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Pekcan'a temaslarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de eşlik etti.