Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta aralarında TürkMedya Ankara Temcilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV Program Müdürü Zeynep Türkoğlu'un da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin müreffeh geleceğini destekleyen, huzuru ve barışı perçinleyen tüm gelişmeleri desteklediğini söyledi.

"Nasıl ki Suriye'de yaşanan ve artık geride kalan iç savaşın ilk gününden itibaren Suriye halkının yanında durduysak, ülkelerini ve birliklerini yeniden inşa sürecinde de yanlarında olacağız." vurgusunu yapan Erdoğan, Suriye yönetiminin, ABD ve Avrupa'nın yaptırımları kaldırma kararı sonrası kalkınma yolunda daha hızlı adımlar atacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin yeniden inşa sürecinin de hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Erdoğan, "Her alanda komşumuzla işbirliğimizi geliştiriyoruz. İstikrarlı, huzurlu ve güçlü bir Suriye'nin komşuları için de faydalı olacağını, bunun komşularının huzur ve güvenliğini de destekleyeceğini düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemli. Kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriye'deki istikrarsızlığı sona erdirmek adına Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarla sahada etkin bir pozisyon aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kaynak, imkan ve potansiyellerinin tek sahibinin Suriye halkı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Suriye'nin kuzeyinde serbest ticaret bölgeleri, lojistik üsler, sınır pazarları gibi modelleri hayata geçirebiliriz. Tüm bunları yaparken de kırmızı çizgilerimizi net olarak vurguladık. Terör örgütlerini ya da uzantılarını meşrulaştıracak bir planı kabul etmeyiz. Terörün Suriye topraklarında tamamıyla etkisiz hale gelmesi, tüm silahlı unsurların lağvedilip, Suriye topraklarının tamamında sadece Suriye Ordusu'nun hakimiyetinin sağlanması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Suriye'de kalıcı huzur ve istikrar bizim de çıkarımızadır. Bunu bozmak için gayret gösterenler karşısında Türkiye'yi de bulacaklardır.

Türkiye olarak biz ekonomik gelişmenin tarafında yer alacak, fırsatları değerlendireceğiz. Bu süreçte hem askeri hem diplomatik hem de ekonomik çıkarlarımızı gözeterek, sahadaki kazanımlarımızı masada artıracağız. Yaptırımların kaldırılması, ABD ile temaslar etrafında şekillenen bu konularla ilgili Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara olumsuz düşünmüyor. Onun yaklaşımı da olumlu. İlham Aliyev kardeşimle yaptığımız görüşmede, o da Suriye'ye doğal gaz konusunda 'Ben her türlü desteği vermeye hazırım' dedi. İlham Aliyev'in böyle bir yaklaşımı ortaya koyması çok çok önemli."

Suriye'nin en önemli sıkıntısının doğal gaz olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şunları kaydetti:

"Doğal gaz gelecek ki, enerji olsun. Enerjide sıkıntı var. Biz de belli bir noktaya kadar enerjide yardımcı olmanın gayreti içindeyiz ama bugün ben İlham Bey'den bu müjdeyi de alınca gerçekten çok çok huzurlu oldum. Döner dönmez de Enerji Bakanıma o müjdeyi vereceğim. O da Sayın Şara'ya bunu bildirecek. İnşallah bizim attığımız adımları, Azerbaycan'ın vereceği destekle bütünleştirerek birlikte bu adımı da atalım istiyoruz. Zaten yaptırımları ortadan kaldırma adımları atıldı. Güçlendirerek bunu devam ettirmek niyetindeyiz."