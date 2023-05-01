Aliyev'i hedef aldı! Nevşin Mengü'nün TEKNOFEST hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı Anadolu kırmızısı TOGG ile gelmişti.

Aliyev TEKNOFEST'te yaptığı konuşmasında "Bir yıl önce TEKNOFEST festivali Bakü'de geçirilmişti. Aziz kardeşimle iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Türkiye ve Azerbaycan hep aynı yerdedir. Türkiye son 20 yıl içinde büyük ve şerefli bir yol kat etti. Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanının liderliği ile Türkiye bölgede barışın istikrarın güvenliğin garantörü olmuştur." diye konuşmuştu.

ALİYEV'E NEFRET KUSTU

Aliyev'in bir 'diktatör' olduğunu söyleyen Mengü, "Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince, küçük Putin geldi. Arkadaşlar Aliyev bir diktatör, Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu."dedi.

Mengü açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar bunu not edeyim, Putin gelemedi küçük Putin geldi neyse. Azeri arkadaşlar çıkıp konuşsun, Aliyev bir diktatör. Doğru düzgün seçim yapılmayan, gazetecilik faaliyeti olmayan muhaliflerin baskı altında olduğu bir ülke. Azerbaycan bir rejim tarafından yönetiliyor. Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu. Bir diktatör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluna girmiş durumda."