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Politika

Almanya'da gerçekleştirilen ırkçı saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir.' dedi.

20 Şubat 2020 Perşembe10:43 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:45

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