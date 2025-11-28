Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, başkent Berlin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Wadephul, "SAFE mekanizmasının Türkiye için ve Birleşik Krallık için önemli birer NATO müttefiki olarak açık olması gerektiğine, onları da kapsaması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Alman Bakan, Türkiye'nin her zaman son derece güvenilir bir NATO partneri olduğunu vurguladı.

İki ülkenin ve toplumlarının yakın bağlara sahip olduğunu hatırlatan Wadephul, "Çok büyük bir potansiyel var. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı gelmiştir. " diye konuştu.

Wadephul, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ile ev sahipliği yapacağını ve büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getirerek, "Çünkü Türkiye ev sahipliğini üstleniyor ve böylece enerji dönüşümü açısından önemli küresel bir sorumluluğu yerine getiriyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye jeostratejik ortaktır" diyen Wadephul, NATO zirvesinde de Türkiye'nin yine ev sahipliği yapacak olmasına dikkati çekti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin stratejik hedefi olduğunu belirtmesine atıfta bulunan Wadephul, şunları söyledi:

"Gerçekten de AB için ve Türkiye için bunun çok iyi olduğuna inanıyorum. O zaman bu sözleri ciddiye almamız gerekiyor ve Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye yakınlaşarak her türlü formatı, her türlü görüşme kanalını açarak bu iradeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu ciddiye almamız gerekiyor ve her ikimizin yararına olacaktır. Almanya bu bağlamda yeni sonuçların edinilmesi için önemli bir rol üstlenmek istemektedir."

Almanya'nın, toplumsal açıdan Türkiye ile başka hiçbir ülkeyle olmadığı kadar yakın ilişkileri olduğunu ifade eden Wadephul, bölgesel ve küresel zorluklar karşısında ortak çıkarların ele alınması ve gelecekteki işbirliği alanlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Wadephul, "Almanya'da 3 milyondan fazla Türk kökenli insan yaşıyor. İş insanları, bilim insanları, zanaatkarlar ve Alman Dışişleri Bakanlığında bir Devlet Bakanı (Serap Güler) bulunuyor. Bu kişiler iki kültürü de benimseyerek karşılıklı anlayışa ve ülkelerin refahına katkıda bulunuyor." dedi.

NATO müttefikleri olarak Almanya ve Türkiye'nin son derece somut ortak çıkarları bulunduğunu belirten Wadephul, şunları kaydetti:

"Burada Berlin'de birbirimizle konuşurken Ukrayna'daki Rus saldırganlığı devam ediyor. Bu savaştan ötürü kıtamız artık eskiden olduğu gibi değil. Rus dronları ve roketleri her gün yeniden bütün Avrupalıların güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit altına alıyor. Ülkeniz gerçekten de bu çatışmada sürekli aracılığa hazır oldu ve değerli katkılarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte bu doğrultuda bir çözüm bulunması fikrini kesinlikle destekliyoruz. Gerçekten de eğer Putin bu alanda uzun vadeli bir barış istiyorsa şimdi bu müzakere masasının başına oturma zamanı gelmiştir."