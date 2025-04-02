Almanya'da adı dışişleri bakanı adayları arasında geçen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Milletvekili Armin Laschet, Türkiye için övgü dolu sözler kullandı.

Ekrem İmamoğlu davası üzerinden Ankara ile ilişkileri bozmamaları gerektiğine vurgu yapan Laschet, "Belediye Başkanını korumak için sert bir konuşma yapmak çok kolay olurdu. Ancak Türkiye'ye, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasında, birçok arabuluculukta ihtiyaç var. Türkiye'ye göç politikasının düzenlenmesinde de ihtiyaç var. Türkiye'ye Suriye'de istikrarın sağlanmasında da ihtiyaç var. Bu nedenle dış politikanın dikkatle değerlendirilmesi gerekir" dedi.