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Politika

Altılı Masa adayının belirleneceği tarih açıklandı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2 Mart'taki toplantıda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini duyurdu.

28 Şubat 2023 Salı 12:48 - Güncelleme:
Altılı Masa adayının belirleneceği tarih açıklandı
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2023 seçimleri için geri sayım sürerken kamuoyu Altılı Masa'nın kriz, kaos ve belirsizlik vaatleri ile birlikte Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor.

Altılı Masa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı biliniyor. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için mücadele veriyor. Ancak Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Belediye Başkanları görevlerine devam edecek' diyerek kapıları iki isme kapatıyor.

ADAY BELLİ OLUYOR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Altılı Masa adayının 2 Mart'taki toplantıda belirleneceğini bildirdi. Zorlu, "En kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

  • Kürşad Zorlu
  • Altılı Masa
  • Cumhurbaşkanı adayı

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