Altılı Masa'da HDP tiyatrosu yaşanıyor. Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edecek. İYİ Parti, bu ziyareti CHP'nin diyaloğu olarak yansıtmaya çalışsa da işin aslı pek de öyle değil. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nın adayı olarak görüşeceklerini, CHP ile görüşme gibi yansıtılmasının yanlış olduğunu söyledi. İYİ Parti kanadı ise, ittifak adına bir görüşmenin yapılamayacağını bizzat Genel Başkan düzeyinde duyurmuştu.

Gelişmelere ilişkin 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında değerlendirmelerde bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HDP'nin çok uyanık yöntem izlediğini ifade eden Albayrak, "HDP, bakanlık derdinde falan değil. HDP şu anda iki, üç tane bakanlığın çok ötesinde bir şey peşinde ve bunu koparacak. Asıl burada İYİ Parti'nin ve masanın kendini sorgulaması lazım. Olay şu. HDP'ye verilecek tavizler konusu, Kılıçdaroğlu için önemli olmayabilir ama İYİ Parti ve Akşener HDP'nin bölgedeki PKK destekçiliği, öz yönetim taleplerine falan karşı çıktıklarını belirtiyorlardı. HDP, bunların tamamını Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı adına isteyecek ve alacak. Bunların sözünü alacak. Bu sözü aynı zamanda Akşener de vermiş olacak." diye konuştu.

Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaretine ilişkin de "Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden sonra ilk kurum olarak HDP'yi ziyaret edecek. Ve bu ziyaret öyle bir çay içme ziyareti olmaz. Kılıçdaroğlu, HDP'nin oyunu alacaksa eğer onların öne süreceği şeyleri kabul etmek zorunda. Akşener'in bahsettiği iki adayla, iki bakanlık filan hikaye. Onlar Türkiye'nin bölünmesine gidecek şeyler isteyecekler." dedi.

AKŞENER'İN HDP AÇIKLAMASI

HDP ile görüşme olasılığına ilişkin görüşlerini paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Diyalog başka bir şeydir, CHP, HDP ile görüşebilir bu net" diyerek diyaloğa kapalı olmadığını deklere etmişti.

DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E MEKTUP

Bu açıklama sonrası Akşener'e açık mektup yazan Demirtaş, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım" ifadesini kullanmıştı.

HDP'YE BAKANLIK MI VERİLECEK?

Öte yandan HDP'nin ortak adaylığını büyük bir sevinçle karşıladığı Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum takınacağı da netleşti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın genel başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP'yi de ziyaret edecek. 'HDP'ye bakanlık verilemez' demem. HDP eşit bir parti" diyerek Millet İttifakı'nın niyetini gözler önüne serdi.

KILIÇDAROĞLU: NE SAKINCASI VAR?

Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?" ifadelerini kullandı.

HDP EL YÜKSELTTİ

Terör örgütü PKK ile kol kola olduğunu hiçbir koşulda gizlemeyen HDP cephesi ise gelinen noktada terör örgütü PKK'nın yaşadığı bayram havasını saklama gereği duymadı. Bunun CHP-HDP görüşmesi olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim yapacağımız görüşme Millet İttifakı'nın ortak adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. Bize geldiğinde CHP genel başkanı olarak değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir" diyerek şimdiden masa ortaklarına da örtülü mesaj verdi.

Star Gazetesi