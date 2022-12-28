Altılı Masa karıştı! Davutoğlu'ndan itiraf: İki aday çıkarabiliriz

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.

CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI

Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.

Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: FENA ÇARPARIM

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

Günlerdir yüzyüze gelmekten kaçınan iki liderin, bu akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı.

NEVŞİN MENGÜ: AKŞENER, 6'LI MASAYI DAĞITACAK

Gazeteci Nevşin Mengü, "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek." ifadelerini kullandı.

Liderlerin birkaç saatlik görüşmesi sonrasında açıklama yapmadan görüşmeden ayrılması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI

Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrıldı.

AHMET DAVUTOĞLU: İKİ ADAY ÇIKARABİLİRİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, masanın içler acısı halini itiraf etti. Davutoğlu, "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir." diyerek Akşener-Kılıçdaroğlu krizini itiraf etmiş oldu.

"İKİ LİDERİN MASAYI DAĞITMA HAKLARI YOK"

Davutoğlu sözlerinin devamında, 6'lı masayı iki parti liderinin bozamayacağını belirterek, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." diye konuştu