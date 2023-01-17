Altılı Masa'da hesaplar yine karıştı! Bir aday daha

6'lı masa seçimlere 5 ay kala adayını hala belirleyemedi. Masada birçok isim konuşuluyor. Adaylığı en çok isteyen isim olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ali Babacan da adaylığa talip. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için bastırıyor. Ama şimdilik Kılıçdaroğlu'ndan bu isimlere izin çıkmış değil.

BİR ADAY DAHA ÇIKTI

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı konusunda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programının canlı yayınına konuk olan Delikanlı, cumhurbaşkanı adayı olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı gösterdi. Delikanlı, "Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir." ifadelerini kullandı.

6'lı masanın ortaklarından Demokrat Parti, kendi cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Seçimlere az bir süre kalmışken halen adayını belirleyemeyen ve siyasi tartışmaların odağı olan 6'lı masadan aykırı sesler yükselmeye devam ediyor.

Parti genel başkanlarının birbirlerinden bağımsız açıklamalarının yanı sıra, 6'lı masanın ortağı DP'den kafaları karıştıracak bir açıklama geldi.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, cumhurbaşkanı adayının 6'lı masanın içinden çıkacağını belirterek, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı işaret etti.

"RAHAT SEÇİLİR"

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının parti genel başkanlarından biri olacağını ifade eden Delikanlı, şu ifadeleri kullandı: Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara seçilir. Çok da rahat seçilir.