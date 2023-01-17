Altılı Masa'da hesaplar yine karıştı! Bir aday daha

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı konusunda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programının canlı yayınına konuk olan Delikanlı, cumhurbaşkanı adayı olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı gösterdi. Delikanlı, "Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir." ifadelerini kullandı.
6'lı masanın ortaklarından Demokrat Parti, kendi cumhurbaşkanı adayını belirledi.
Seçimlere az bir süre kalmışken halen adayını belirleyemeyen ve siyasi tartışmaların odağı olan 6'lı masadan aykırı sesler yükselmeye devam ediyor.
Parti genel başkanlarının birbirlerinden bağımsız açıklamalarının yanı sıra, 6'lı masanın ortağı DP'den kafaları karıştıracak bir açıklama geldi.
Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, cumhurbaşkanı adayının 6'lı masanın içinden çıkacağını belirterek, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı işaret etti.
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının parti genel başkanlarından biri olacağını ifade eden Delikanlı, şu ifadeleri kullandı: Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara seçilir. Çok da rahat seçilir.