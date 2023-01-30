Altılı Masa'dan HDP'ye göz kırpan vaat! LGBT'nin beklediği haber de geldi

Seçim vaatlerini ve yol haritalarını açıklamaları beklenen adaysız 6'lı masada beklenen toplantı bugün gerçekleşti. Parti temsilcilerinin açıkladığı seçim vaatlerinin satır aralarında HDP'ye göz kırpan 6'lı masa genel başkanları teröre destek veren belediyelerin kontrol altına alınmasının önünü kapatmayı vadetti. Diğer yandan içerdiği olumlu maddelerin yanısıra LGBT desteğiyle aile yapısını tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüş de 6'lı masanın vaatleri arasındaydı. Bu karara Saadet Partisi başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun imza atmış olması dikkat çekti

Adaylarını belirlemeyen 6'lı masada seçimle ilgili olarak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ismi verilen bir çalışma metni bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Parti temsilcilerinin açıkladığı vaatlerin satır aralarında HDP ile yapılan flörtün belgesi niteliğinde maddeler yer aldı.

6'LI MASANIN HDP'YE GÖZ KIRPAN VAADİ

Ortak mutabakat metninin açıklandığı bölümde teröre destek veren, yolsuzluk yapan belediyelerle ilgili olarak alınan kayyum uygulamasının kaldırılacağı vaadinde bulunuldu.

BELEDİYELERDE TERÖRE DESTEK VERMENİN ÖNÜNÜ AÇMAYI VADETTİLER

HDP'li belediyelerin özellikle terör örgütü PKK'ya kaynak aktardığı tespit edilmesi üzerine kayyum uygulaması gerçekleştirilmiş ve genel olarak valiler belediye başkanlığına vekalet etmişti. Böylece HDP'li belediyeler tarafından teröre destek verilmesinin önüne geçilmiş, kaynaklar millete hizmet için kullanılmıştı.

Metinde "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" maddesi yer aldı.

6'lı masanın diğer vaatlerinin de bakanlıkların isimlerinin değiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı kurullarının kapatılması ve bakan yardımcılarının müsteşar olması gibi toplumda karşılığı olmayan maddelerle sıralanması dikkat çekti.

LGBT'NİN BEKLEDİĞİ HABER DE 6'LI MASADAN

LGBT sapkınlığı için zemin oluşturan ve Türkiye'nin çıktığı İstanbul sözleşmesine geri dönüş de Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 6'lı masa vaadi olarak kayıtlara geçti.